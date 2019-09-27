Помпео оценил отношения РФ и США после встречи с Лавровым

По итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Соединенные Штаты должны найти конструктивный путь совместной работы.

«Несмотря на то, что у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперед. Мы работали вместе раньше – мы можем сделать это снова», - написал Помпео в своем Twitter.

Напомним, встреча Лаврова и Помпео прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили вопросы Корейского полуострова, Афганистана и Украины, а также возможности урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.