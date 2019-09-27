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На Украине проведут аудит денег, полученных от ЕС при Порошенко

Егор Левин
21:24 27.09.2019
Украинское правительство нацелено на исправление ситуации, оставленной после прошлого президента.
На Украине проведут аудит денег, полученных от ЕС при Порошенко
© Фото: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

На Украине намереваются провести аудит финансовых средств, полученных страной за время президентства Петра Порошенко. Украинское правительство нацелено на исправление ситуации, оставленной после прошлого президента.

Как заявила представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук, эффект от полученных при Порошенко дивидендах от Евросоюза мог бы быть совершенно другим.

«Вместо того, чтобы эффективно использовать эти деньги, мы теперь имеем негатив от Германии, от ЕС, которые спрашивают: “А 15 млрд. – что, мало?”. Нам фактически выставили счет, и теперь нам надо провести всесторонний и всеохватывающий аудит», - заявила она в эфире «112 Украина».

Ранее стало известно, какие первоочередные задачи сейчас стоят перед украинской Радой. В течение месяца депутаты должны приступить к обсуждению и, соответственно, утвердить добычу янтаря, легализовать после 10 лет запрета игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения.

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