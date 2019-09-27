Лавров объяснил Помпео тщетность попыток санкционного давления на Россию
По словам министра, любое воздействие на РФ приводит лишь к подрыву перспектив двустороннего взаимодействия.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майком Помпео назвал несостоятельными попытки Вашингтона оказать давление на РФ с помощью санкций.
«Отмечена тщетность попыток санкционного и любого иного давления на нашу страну, которые лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность», - цитирует слова российского министра МИД РФ.
Напомним, встреча Лаврова и Помпео прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили вопросы Корейского полуострова, Афганистана и Украины, а также возможности урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.