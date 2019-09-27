«Многое можно простить»: Аверин прокомментировал свой дебош на самолете

Актер Максим Аверин прокомментировал информацию о пьяном дебоше на борту самолета. Он подтвердил, что на него пожаловалась стюардесса, в связи с чем ему пришлось объяснить ситуацию транспортной полиции.

Вместе с тем, Аверин добавил, что не обижается на экипаж лайнера.

«Работа у них сложная, связана с безопасностью людей, поэтому им многое можно простить», - цитирует его «Московский комсомолец».

Однако после этого Аверин добавил, что ему некогда «выяснять отношения», потому что у него много работы.

Очевидцы инцидента утверждают: Аверин был пьян и кичился своей известностью. При этом он якобы позволил себе «послать стюардесс на три буквы».

Еще во время полета пилоты сообщили сотрудникам полиции о том, что на борту находится дебошир. Сразу после приземления Аверина забрали в полицию, где он дал показания. За устроенный дебош актер получил штраф в размере 500 рублей.