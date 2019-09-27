Переговоры Лаврова и Помпео длились не больше часа
Никаких комментариев прессе ни Лавров, ни Помпео давать не стали.
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео не более часа. Переговоры состоялись на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
После беседы Помпео не стал отвечать ни на какие вопросы.
«В другой раз», - заявил один из сопровождавших его представителей американской делегации.
Предполагалось, что, встретившись, Лавров и Помпео обсудят возможности улучшения отношений России и США, но в свете последних событий в первую очередь им необходимо будет коснуться вопроса о невыдачи виз некоторым членам российской делегации на Генассамблею ООН.