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Названы темы переговоров Лаврова и Помпео

Егор Левин
20:22 27.09.2019
В беседе стороны коснулись вопросов Корейского полуострова, Афганистана и Украины и нескольких других.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MFA Russia, Globalllookpress

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. В МИД РФ назвали темы их беседы.

По данным ведомства, стороны коснулись вопросов Корейского полуострова, Афганистана и Украины, а также возможности урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Сама встреча прошла в закрытом для журналистов формате. Перед ее началом, когда стороны пожали руки и сели за стол переговоров, один из присутствующих представителей СМИ обратился к Помпео с вопросом, но тот в ответ лишь улыбнулся и поприветствовал его. Представитель американской делегации заявил после этого, что общение с журналистами состоится в другой раз.

Между тем, предполагалось, что, встретившись, Лавров и Помпео обсудят возможности улучшения отношений России и США, но в свете последних событий в первую очередь им необходимо будет коснуться вопроса невыдачи США виз ряду делегатов Генассамблеи из России.

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