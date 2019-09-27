В Росавиации разъяснили правила постановки беспилотников на учет

Сегодня, 27 сентября, в России вступает в силу новое постановление: теперь все беспилотники должны быть зарегистрированы. Это означает, что у владельцев коптеров должны быть соответствующие разрешительные документы.

Теперь помимо разрешения на полет у коптера должен быть паспорт.

«Заявления должны быть поданы в течение 30 дней. Воздушные суда, которые были ввезены в РФ уже после вступления, а также изготовлены в РФ самостоятельно, должны быть поданы заявления в течение 10 дней», - отметил начальник управления полетов Росавиации Сергей Мастеров.

Под учет попадают в том числе российские телевизионные дроны: теперь провести аэрофотосъемку без разрешения можно будет только в закрытом воздушном пространстве.

Дроны давно летают в одном правовом эшелоне с большими авиалайнерами, и для того, чтобы провести такую воздушную съемку, нужно запросить разрешение на полеты: в Росавиации за пять дней и в местной администрации - за 30.

По словам блоггера Тимура Сидельникова, в Америке с коптерами ситуация обстоит проще.

«Там есть мобильное приложение, есть специальная зона полетов, есть даже временные разрешения. То есть, ты можешь открыть приложение, посмотреть, можно ли тут сейчас летать или нельзя. А если нельзя, то узнать, когда можно», - сказал он.

Их еще не посчитали, но, по предварительным оценкам, в стране насчитывается около 500 тысяч беспилотников. И каждый «боец» этой армии дронов может вывести из строя крупный самолет, если, например, попадет в турбину.

Руководитель Центра инновационного развития и учета беспилотных летательных аппаратов Денис Овчинников отметил, что, несмотря на большую площадь воздушного пространства, на самом деле в нем места немного.

«Для того, чтобы оградить других пользователей воздушного пространства от полета беспилотного воздушного судна, устанавливается временный или местный режим. По своей сути, это просто ограничение воздушного пространства», - подчеркнул он.

Как будут охотиться за воздушными хулиганами - пока не ясно.