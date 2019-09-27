В МЧС пересмотрят классификацию чрезвычайных ситуаций

В МЧС России пересмотрят классификацию чрезвычайных ситуаций. В частности, ведомство предлагает признавать ЧС федерального уровня при нанесенном ущербе в 1,2 миллиарда рублей.

В настоящий момент размер ущерба, при котором происшествие признается федеральным, составляет 500 тысяч рублей. Проект разработан в соответствии с процессом исполнения поручений президента РФ от 27 сентября 2017 года. Целью поднятия порога суммы является актуализация размера материального ущерба при классификации ЧС в соответствии с уровнем инфляции. Данные об изменениях опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актов.

Всего на территории России установлены шесть видов ЧС в зависимости от их последствий: локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера.