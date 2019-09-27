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Лановой поблагодарил сербов за память о павших в Великой Отечественной войне

Павел Ремнев
19:29 27.09.2019
Лановой является одним из идейных вдохновителей и организаторов акции «Бессмертный полк».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Pravda KomsomolskayaRussian Look, Globallookpress

В Белграде стартовала первая Международная конференция, на которую съехались организаторы шествия «Бессмертного полка» из разных стран мира.

Одной из целей Международной конференции является недопуск фальсификации истории. Участниками мероприятия стали организаторы акции «Бессмертный полк» из разных стран мира. Их встреча приурочена к важной дате: 75 лет назад в сентябре 1944-го началась Белградская наступательная операция.

В Сербии стараются, чтобы о войне и ее уроках знали даже дети. Одна из местных школ носит название «20-го октября»: буквально через пару кварталов отсюда находится школа «16-го октября». В Белграде их так называют по дате, когда район был освобожден от фашистов. Таким образом, становится понятно, насколько упорными были здесь бои: за четыре дня гитлеровцы уступили всего несколько квадратных километров.

В Военном музее освобождения Белграда этому событию посвящена отдельная экспозиция: здесь есть саперная лопатка, пробитая осколками, а также значок бойца пулеметной роты и большая книга на русском языке - список потерь Красной армии. Советское командование готовило освобождение Белграда с апреля 1943-го, и уже 28 сентября 1944-го началась операция.

С падением Румынии и капитуляцией Болгарии фашисты поняли, что удержаться на Балканах не получится.

По словам доктора исторических наук Александра Тимофеева, в данных условиях главной задачей Красной армии был не только захват Белграда, но и стремление не допустить большое число немцев за Дунай.

К 20 октября Белград был взят: коммуникации фашистов, окопавшихся в Греции и Албании, были перерезаны. Таким образом, сражение за столицу нынешней Сербии определило судьбу всего юго-востока Европы.

В центре Белграда у памятника воинам освободителям цветы лежат всегда: сербы помнят ужасы Второй мировой войны и героизм красноармейцев, освободивших этот город от фашистов. Красные розы у подножия каменных стел - символ памяти.

Координаторы движения «Бессмертный полк» со всей планеты съезжаются в Белград: 9 мая они вывели на улицы городов по всему миру 12 миллионов человек. 

Мишель Нгебана является организатором акции в африканской республике Конго. Она отметила, что в этом году по улицам крупнейших городов с портретами своих родственников-фронтовиков прошли уже около 100 человек.

В Белграде в эти дни находится Василий Лановой - один из идейных вдохновителей и организаторов акции «Бессмертный полк». Когда началась война, знаменитому актеру было всего семь лет.

В день, когда фашисты начали наступление, Лановой с братом только приехали на Украину, чтобы отдохнуть, однако они попали в оккупацию.

«Сегодня надо прощать грехи. Сегодня нельзя рисковать бессмысленно, зная, чем все это может кончиться. Это как пройти по нитке, натянутой над пропастью», - отметил Лановой.

О недопустимости переписывать историю говорит резолюция, которую приняли участники конференции: движение будет хранить общую память о войне и способствовать мирному диалогу разных стран.

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