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В Челябинской области опека забрала пятерых детей у попавшей в больницу женщины

Егор Левин
Светлана Свечкарева
19:12 27.09.2019
К инциденту подключилась прокуратура: организована проверка, в ходе которой будут оценены действия опеки и соцзащиты, а также соблюдение федерального законодательства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудники службы опеки Челябинской области забрали пятерых детей у попавшей в больницу женщины. Официальной причиной названы неблагоприятные условия их проживания, но сама мать считает, что все дело в ее давнем споре с местной администрацией по поводу нового жилья.

Семейная драма разыгралась в деревне Степановка Челябинской области. Как только многодетная мать Нина Пугачева легла в больницу на операцию, в дом к ней пришли сотрудники социальной службы вместе с полицией и забрали ее детей. Следить за детьми женщина оставила гражданского мужа, который юридически никем им не является. Несмотря на это, он уже три года воспитывает детей как своих. Поэтому супруги уверены, что это было просто официальным предлогом.

Чиновники утверждают, что действовали вынужденно и по закону, но в то же время Пугачеву просили подписать добровольное согласие на изъятие детей задним числом.

К расследованию инцидента подключилась прокуратура: организована проверка, в ходе которой будут оценены действия опеки и соцзащиты, а также соблюдение федерального законодательства. Однако и сама Пугачева также намеревается забрать детей, на что она имеет полные основания, так как не лишена родительских прав. Правоохранительные органы же займутся разбирательством того, на каких основаниях действовали чиновники.

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