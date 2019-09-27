Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Нижневартовске многодетная мать судится с интернатом за право усыновить тяжелобольного сироту

Егор Левин
18:07 27.09.2019
Женщина решила оформить опеку, но руководители детдома отказались отдавать ребенка, заявив, что не понимают мотивов.
В Нижневартовске многодетная мать судится с интернатом за право усыновить тяжелобольного сироту
© Фото: Pixabay

В Нижневартовске мать троих детей вступила в противостояние с местным детским домом-интернатом за право усыновить слепоглухого ребенка, родившегося со множеством врожденных пороков.

В рамках проекта «Не один на один» RT рассказывает историю Виктории Силантьевой, которой эти обстоятельства не помешали. Она решила оформить опеку, но руководители детдома отказались отдавать ребенка, после того как разрешение дала нижневартовская опека, заявив, что не понимают мотивов.

Силантьева замужем и имеет троих детей. Ее младший сын заявил, что детдомовцу необходимо помочь и что он очень хочет братика. В свою очередь, органы опеки посчитали, что супруги не обладают достаточной финансовой базой для усыновления. Уменьшив выплаты за ипотеку с помощью госсубсидий, Силантьевым удалось получить разрешение.

Несмотря на плодотворные встречи с ребенком, Виктория узнала в личной беседе с руководством интерната, что ей в любом случае откажут, так как видят в ее действиях корыстный умысел. В итоге женщина подала заявление в суд. Сейчас Силантьева ждет оглашения даты судебного заседания и надеется на поддержку уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, к которой обратилась накануне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.09.2019, 12:38
В Кремле поддержали запрещающий курение на балконах закон
Дата27.09.2019, 06:55
День открытых дверей: на российскую авиабазу Хмеймим допустили западных журналистов
Дата27.09.2019, 13:00
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата27.09.2019, 16:44
Запуск ракеты «Оникс» БРК «Бастион» показали в замедленной съемке
Дата27.09.2019, 12:18
Германия предоставит России копии документов для создания онлайн-архива советских военнопленных
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:29 В стране и мире
Видео
Встреча Лаврова и Помпео на Генассамблее ООН прошла за закрытыми дверями
18:24 В стране и мире
Захарова высмеяла слова Пелоси об участии России в телефонном разговоре Трампа и Зеленского
18:07 В стране и мире
В Нижневартовске многодетная мать судится с интернатом за право усыновить тяжелобольного сироту
17:41 В стране и мире
Семье Байденов удалось избежать допроса украинскими следователями
17:31 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео дебоша с участием Аверина в самолете
События дня
События дня
Взвод-2019
Центр-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Вселенское «убийство»: поглощение звезды черной дырой показали на видео
Летевший из Москвы пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц
Видео
«Послал на три буквы»: СМИ рассказали подробности дебоша с участием Аверина в самолете
Телохранитель Майкла Джексона рассказал, почему певец носил маску
Видео
Кадетам и юнармейцам вручили знаки «Юный защитник Отечества»
Видео
Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.