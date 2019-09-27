В Нижневартовске многодетная мать судится с интернатом за право усыновить тяжелобольного сироту

В Нижневартовске мать троих детей вступила в противостояние с местным детским домом-интернатом за право усыновить слепоглухого ребенка, родившегося со множеством врожденных пороков.

В рамках проекта «Не один на один» RT рассказывает историю Виктории Силантьевой, которой эти обстоятельства не помешали. Она решила оформить опеку, но руководители детдома отказались отдавать ребенка, после того как разрешение дала нижневартовская опека, заявив, что не понимают мотивов.

Силантьева замужем и имеет троих детей. Ее младший сын заявил, что детдомовцу необходимо помочь и что он очень хочет братика. В свою очередь, органы опеки посчитали, что супруги не обладают достаточной финансовой базой для усыновления. Уменьшив выплаты за ипотеку с помощью госсубсидий, Силантьевым удалось получить разрешение.

Несмотря на плодотворные встречи с ребенком, Виктория узнала в личной беседе с руководством интерната, что ей в любом случае откажут, так как видят в ее действиях корыстный умысел. В итоге женщина подала заявление в суд. Сейчас Силантьева ждет оглашения даты судебного заседания и надеется на поддержку уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, к которой обратилась накануне.