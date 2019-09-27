Ожесточенная борьба мужчины с двумя собаками за елку попала на видео

Попытка выбросить рождественскую елку обернулась настоящей схваткой: мужчине оказали противодействие сразу две собаки.

В ролике, опубликованном в социальной сети, видно, как два питомца вступили в яростную борьбу за дерево. В результате собакам удалось не только отстоять ель, но и «перебросить» через нее настойчивого мужчину.

«Попросила мужа выбросить рождественскую ель, которая очень долго стояла у нас во дворе. Но в итоге увидела вот такое сражение», - пишет автор ролика.

Кадры были опубликованы в Twitter. Где происходит борьба, неизвестно.

Не только собаки, но и коты принимают участие в «ожесточенных» сражениях: так, житель города Тхайнгуен, расположенного на северо-востоке Вьетнама, снял курьезное видео, на котором запечатлел своих питомцев. На видео кот уложил щенка на спину одним «профессиональным» движением.