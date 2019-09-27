Встреча Лаврова и Помпео на Генассамблее ООН прошла за закрытыми дверями

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Переговоры прошли в закрытом формате.

В начале встречи стороны сели за стол переговоров, пожав руки. Однако никаких комментариев прессе ни Лавров, ни Помпео, давать не стали. В ответ на первый услышанный от представителей СМИ вопрос госсекретарь США поприветствовал собравшихся, отметив, что рад всех их видеть. В дальнейшем переговоры прошли в закрытом формате.

Предполагалось, что, встретившись, Лавров и Помпео обсудят возможности улучшения отношений России и США, но в свете последних событий в первую очередь им необходимо будет коснуться вопроса невыдачи США виз ряду делегатов Генассамблеи из России.