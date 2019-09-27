Захарова высмеяла слова Пелоси об участии России в телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о возможной причастности РФ к ситуации вокруг телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Чтобы ответить, дипломату пришлось процитировать заявление спикера о том, что «Россия приложила к этому руку».

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула "скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины", то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», - написала дипломат в своем Facebook.

Напомним, в июле Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Бывший вице-президент США Джо Байден потребовал опубликовать расшифровку беседы, так как подозревает лидера страны в попытке давления на украинского коллегу с целью начала расследования против своего сына Хантера.