Семье Байденов удалось избежать допроса украинскими следователями

Украинские следователи не проводили допросов экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу о расследовании деятельности одной из крупнейших газовых компаний Украины, в состав директоров которой он входил.

Как заявил заместитель украинского генпрокурора Назар Холодницкий, дело было закрыто еще в 2017 году по причине безрезультатности. В настоящий момент он видит сплошь только большие спекуляции вокруг произошедшего, и ничего более.

«Позиция проста - мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, так как девять месяцев не проводилось никаких следственных действий», - цитирует РИА Новости Холодницкого.

Напомним, в США была начата процедура импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа после сообщений о том, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он, предположительно, давил на собеседника с целью скорейшего начала расследования генпрокурора в отношении Хантера Байдена. После этого Трамп дал разрешение на публикацию стенограммы разговора, назвав происходящее «продолжением охоты на ведьм».