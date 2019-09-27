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Комплекс неполноценности: эксперт объяснил высказывание вице-премьера Украины об СНГ

Лина Давыдова
17:41 27.09.2019
Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что высказываниями об СНГ украинский политик пытается отвлечь внимание от проблем Киева.
Комплекс неполноценности: эксперт объяснил высказывание вице-премьера Украины об СНГ
© Фото: Минобороны России

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего СНГ «клубом неудачников».

По словам эксперта, украинские политики подобными высказываниями пытаются отвлечь внимание от проблем в их стране. Колесниченко пояснил, что тяжелейшие экономические потери Украины за последние несколько лет сложно чем-то компенсировать, экономика постепенно разрушается.

«Для того чтобы властям Украины отвлечь внимание от себя любимых, им нужно говорить о ком-то и о чем-то, желательно уничижительно. Это то, что они стараются делать. Но это называется комплекс неполноценности», - предположил эксперт в эфире радио Sputnik.

В то же время Колесниченко указал на то, что как раз страны СНГ в последние годы демонстрируют динамику как во взаимоотношениях, так и на рынке.

Дмитрий Кулеба высказался о Союзе Независимых Государств в комментарии «Европейской правде».

«СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история», - заявил Кулеба.

Он также утверждал, что СНГ никак не мешает евроинтеграции Украины, так как «ни на что не способен».

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