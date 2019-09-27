Опубликовано видео дебоша с участием Аверина в самолете

Телеканал «Звезда» публикует кадры дебоша в самолете, зачинщиком которого стал заслуженный артист России Максим Аверин. Воздушное судно следовало рейсом Барнаул - Москва.

На ролике видно, что участниками конфликта стал сам актер и экипаж самолета. Ролик сопровождается нецензурной бранью.

Очевидцы инцидента утверждают: Аверин был пьян и кичился своей известностью. При этом он якобы позволил себе «послать стюардесс на три буквы».

Еще во время полета пилоты сообщили сотрудникам полиции о том, что на борту находится дебошир. Сразу после приземления Аверина забрали в полицию, где он дал показания. За устроенный дебош он получил штраф в размере 500 рублей.