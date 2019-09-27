«Это монстр»: мать «девочки-бэтмена» рассказала, как люди реагируют на ее дочь

В Россию на лечение прилетела маленькая жительница США Луна Феннер, известная в мире как «девочка-бэтмен» из-за огромного родимого пятна на лице. Мать девочки Кэрол Феннер по прибытии в нашу страну дала интервью «Звезде». Женщина отметила, что в США ее дочь популярна, но не так, как в России.

«В США мы каждый день попадаем в неприятные ситуации: например, ее обзывают на улице, а здесь все очень приветливые, потому что они знают Луну», - отметила она.

Кэрол Феннер вспомнила один из худших случаев со своей дочерью, когда люди из-за незнания ситуации реагировали неадекватно.

«Худший случай был, когда мы пошли в церковь в США. Там была маленькая девочка, и она спросила у своей мамы: "А что это за черная штука у ребенка на лице?" Женщина посмотрела на Луну и говорит: "Это монстр! Не смотри на нее!" Это было ужасно, я была в бешенстве, я думала, что убью эту женщину, но мой муж сказал мне: "Просто забудь"», - вспоминает женщина.

По ее словам, подобные ситуации время от времени происходят, причем люди спрашивают, не заразно ли это.

«Самый лучший момент был, когда я завела Instagram для Луны. Люди начали присылать мне свои фото с разрисованными лицами (как у Луны - прим. ред.), поддерживая таким образом мою дочь», - рассказала Кэрол Фэннер.

Она отметила, что уже на следующей неделе встретится с доктором Поповым из Краснодара, чтобы обсудить все детали предстоящей операции.

«В Нью-Йорке говорили, что на лечение потребуется минимум четыре года, а здесь - всего лишь год», - добавила женщина.

Ранее сообщалось, что у Луны - редкое заболевание, известное как меланоцитарный невус. Его невозможно разглядеть на УЗИ во время беременности матери. После рождения малышку обследовали: она оказалась полностью здоровой, но врачи сказали, что родимое пятно останется на всю жизнь. Они опасались, что невус может переродиться в рак кожи.

В США доктора предложили сделать Луне более 80 лазерных операций стоимостью полмиллиона долларов. Процедуры пришлось бы делать в течение четырех лет. Родители девочки опасались, что для нее подобное лечение станет огромным стрессом. К тому же найти такую огромную сумму на лечение им не представлялось возможным. Российские доктора предложили другой, более щадящий метод лечения, который еще и значительно дешевле. В Краснодаре Луне планируют провести от шести до восьми операций, каждая стоимостью около 25 тысяч долларов.

По словам специалистов, лечение в общей сложности займет примерно год. После всех процедур и операций от пятна не останется и следа.