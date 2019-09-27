В Иране рассказали о предложении США отменить все санкции

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке американский лидер Дональд Трамп предлагал отменить противоиранские санкции.

Роухани говорит о том, что американская сторона активизировалась по теме двусторонних переговоров, повсеместно при этом подчеркивая, что именно Иран препятствует их проведению, и настаивая на формате «один на один» между двумя президентами. В свою очередь, Роухани заявил о желании диалога в формате «пять плюс один».

«Проблема здесь в том, что даже если мы хотим вести переговоры с американцами, никто не может предсказать их окончание и исход под санкциями и давлением», - приводятся слова главы Ирана на его официальном сайте.

Ранее Роухани усомнился в эффективности американского оборонительного оружия, назвав позором нападение БПЛА США на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Президент Ирана заявил, что финансирование данной отрасли бессмысленно.