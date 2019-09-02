Светлаков вернется в «Уральские пельмени»

Продюсер, юморист и телеведущий Сергей Светлаков решил вернуться в команду «Уральские пельмени», потому что соскучился. Об этом он рассказал изданию E1.

Юморист появится на сцене в составе команды на «Вечере встреч выпускников», который состоится на выставке «Екатеринбург-ЭКСПО» 3 сентября. По словам Светлакова, он до сих пор себя чувствует частью «Уральских пельменей».

«Я часть этой команды и сейчас приехал с репетиции, мы начали что-то придумывать, какие-то мысли я принес с собой», - отметил он.

Светлаков рассказал, что программа выступления до сих пор четко не прописана, поэтому, возможно, все идеи родятся за ночь до выступления, как раньше.

«Что будет через несколько дней - вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью перед выступлением, как это было когда-то», - добавил юморист.

Напомним, «Уральские пельмени» - команда КВН из Екатеринбурга, которая переросла в творческое объединение. Юмористы показывают свои программы в родном городе, а также выступают с концертами в Москве.