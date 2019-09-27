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Джигурда болезненно отреагировал на закон о запрете курения на балконах

Наталия Майорова
16:07 27.09.2019
Актер отметил, что считает такой запрет «бредом».
Джигурда болезненно отреагировал на закон о запрете курения на балконах
© Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress

Нововведение о запрете курения на балконах в России с 1 октября шокировало Никиту Джигурду. Актер заявил, что закон «выполнять никто не будет».

Вместе с тем Джигурда отметил, что считает такой запрет «бредом».

«Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах… Все равно выполнять никто не будет. Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», - цитирует актера «360».

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский ранее заявил, что запрет на курение на балконах направлен на улучшение противопожарной безопасности в стране. По его словам, никто не будет специально ловить людей, курящих на балконе. Новые правила направлены исключительно на то, чтобы люди поняли, что нельзя бросать с балконов окурки.

Правительство РФ накануне утвердило внесение изменений в правила противопожарного режима. Как объяснили в МЧС, с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир, в случае если произойдет пожар. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает любые меры, которые спасают жизни.

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