В МИД РФ опровергли сообщения о вызове советника в МИД Киргизии

В Министерстве иностранных дел России заявили, что российские представители не вызывались в МИД Киргизии и не посещали его после ток-шоу на одном из федеральных каналов, в ходе которого было высказано предположение о намеренной организации гражданином Киргизии ДТП, в котором погиб сын российского миллиардера.

Также в нем указано, что вопрос поднимался при проведении планового рабочего контакта сотрудников ведомств, но с двусторонними межгосударственными отношениями никоим образом не связан.

Напомним, ранее в своем ток-шоу телеведущий Андрей Малахов выразил мнение о том, что ДТП с участием водителя из Киргизии, сбившего на автомобиле россиянина Александра Маругова, могло произойти намеренно. Жители Киргизии потребовали от журналиста извинений, а сам он выразил сожаление в связи с тем, что его слова были неправильно поняты.