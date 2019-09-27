«Дорога памяти»: дочь Папанова рассказала о том, как война едва не помешала отцу стать актером

Елена Папанова, дочь актера Анатолия Папанова, рассказала о том, как ее отец принимал участие в Великой Отечественной войне, но был ранен, что едва не помешало ему поступить в ГИТИС.

Она рассказала, что Анатолия Папанова забрали на фронт, как только началась война.

«Он попал в зенитную артиллерию и провоевал недолго: в 1942-м году был ранен под Харьковом. Их часть попала в очень серьезное окружение, очень много погибло молодых ребят, папу ранили в ногу. Его положили в госпиталь. В результате ему удалили несколько пальцев на ноге, выписали с палочкой, и сильно хромал», - вспоминает она.

Позже Анатолий Папанов приехал в Москву и пришел поступать в ГИТИС, но хромота, вспоминает Елена Папанова, едва не стала препятствием на пути к актерскому творчеству.

«Он хромал, и ректор его спросил: "Как же ты будешь учиться?" Он сказал: "Я сделаю все, чтобы не хромать. Я вылечусь". Там был очень хороший педагог по сцендвижению, много с папой занимался. В результате папа перестал хромать и оставил палочку. Никто не мог подумать, что когда-то у него было такое ранение в ногу», - добавила дочь актера.

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