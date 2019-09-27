Оператор освобожденного в Иране танкера поблагодарил дипломатов за помощь морякам

Компания-оператор освобожденного в Иране британского танкера Stena Impero выразила благодарность российским, индийским, латвийским и филиппинским морякам за помощь команде судна.

Сотрудники посольств данных стран в течение двух месяцев посещали моряков, оказавшихся в западне. В настоящий момент нефтевоз, в составе команды которого есть двое россиян, покинул территориальные воды Ирана и уже находится у берегов Омана.

Напомним, Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции 19 июля. По словам иранских представителей, судно нарушило международные правила.