Число пострадавших из-за стрельбы в московском общежитии возросло

В результате стрельбы в московском районе Чертаново ранено четверо человек. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Инцидент произошел 26 сентября в общежитии на улице Красного маяка, 26 в районе Чертаново. После распития спиртного злоумышленник открыл стрельбу из травматического оружия и ранил своих товарищей.

Троих человек госпитализировали в больницу. Четвертому медицинская помощь не понадобилась, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Полиция принимает меры по розыску и задержанию злоумышленника.