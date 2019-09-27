Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности после прекращения ДРСМД

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе него прошло обсуждение вопросов обеспечения безопасности после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также перспектив урегулирования сирийского конфликта после формирования Конституционного комитета САР.

Как сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в обсуждении приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и другие члены совета.

Президент России коснулся тем социально-экономического развития России после событий, связанных с ДРСМД, и возможностей урегулирования сложной ситуации в Сирии.