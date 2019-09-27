Спасти подлодку, легшую на грунт: кадры учений в Крыму

В Крыму прошли учения по поиску и оказанию помощи «аварийной» субмарине на полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря.

Согласно легенде учений, подлодка получила незначительные внутренние повреждения, легла на грунт, экипаж приступил к устранению последствий инцидента, при этом несколько человек получили ранения.

Поиском терпящей бедствие субмарины занимались экипажи вертолетов Ка-27ПС. После того как она была обнаружена, к месту происшествия было направлено спасательное судно «Коммуна», с помощью которого к субмарине был спущен глубоководный аппарат с аварийной спасательной группой на борту. Спасатели подняли «раненых» подводников с глубины и оказали им медпомощь.

На завершающем этапе учений экипаж подводной лодки после устранения повреждений совершил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки

Покладка на грунт - вид подводного маневрирования подводных лодок с дизельными силовыми установками, который применяется в целях сбережения имеющихся на борту энергоресурсов и достижения максимальной скрытности, а также в ситуациях, которые вынуждают субмарину находиться в погруженном положении с отключенными двигателями.