Погоня со стрельбой на трассе в Крыму попала на видео

Сотрудники МВД РФ задержали правонарушителя, который находился за рулем автомобиля и двигался по трассе Симферополь - Евпатория. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Задержание закончилось погоней и стрельбой.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым, преследование нарушителя началось недалеко от международного аэропорта Симферополь. На протяжении нескольких километров правоохранители пытались остановить злоумышленника.

В ролике, опубликованном МВД РФ, видно, как водитель выезжает на встречную полосу, разгоняя транспорт до более чем 170 километров в час.

«Остановись, я тебе говорю! Прижимай его», - говорят сотрудники ГИБДД, однако нарушитель лишь прибавляет скорость.

Для задержания полицейским пришлось применить оружие. Первый выстрел был предупредительным - в воздух. Однако водитель его проигнорировал. Второй выстрел был произведен в колесо, после чего злоумышленника задержали.

Мужчина не смог объяснить, почему проигнорировал требования об остановке.

«Пожалуйста, не убивайте. Я не слышал, что там стреляло сначала. Я испугался, что меня будут бить ногами и чем попало», - сказал нарушитель сразу после задержания.

В настоящее время в отношении задержанного было составлено 22 административных материала.