Россия и Турция ведут переговоры о поставках истребителей Су-35

Россия может начать поставки истребителей Су-35 в Турцию. В данный момент стороны ведут переговоры.

Интерес к российской технике турецкая сторона проявила во время проведения Международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, разговор о каких-либо конкретных соглашениях и тем более сроках пока не идет.

Интересоваться российскими самолетами Турция начала после того, как США исключили страну из программы поставок истребителей F-35, а во время посещения МАКС-2019 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с российским лидером Владимиром Путиным на тему новейших российских разработок.