Американскую «копию» российского Ми-24 признали неудачной

Американский вертолет МН-60S, который специально перекрасили в камуфляж российского Ми-24 для использования в маневрах в качестве образца потенциального противника, перекрасят заново. Расцветку признали неудачной и не полностью соответствующей оригиналу.

В частности, в окраске МН-60S отсутствует желтый цвет. В связи с этим вертолет Центра развития Военно-морской авиации США через год вновь приобретет новую расцветку. Об этом сообщает специализированное издание Scramble.

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Ранее американский истребитель F-16C Fighting Falcon также получил новую окраску, максимально приближенную к камуфляжу новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Перекраска проводилась на базе ВВС США Неллис в штате Невада. Обновленная расцветка нужна якобы для того, чтобы американские пилоты привыкли к внешнему виду российского истребителя.