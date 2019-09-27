Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вселенское «убийство»: поглощение звезды черной дырой показали на видео

Наталия Майорова
14:54 27.09.2019
«Убийство» звезды также позволило ученым обнаружить еще один феномен: за несколько дней температура газового диска вокруг черной дыры снизилась вдвое.
© Видео: NASA Goddard, YouTube © Фото: NASA Goddard, YouTube

Чрезвычайно редкое явление удалось зафиксировать астрономам Земли: речь идет о поглощении звезды черной дырой. За все время наблюдений этот процесс удавалось зафиксировать всего около 40 раз.

Обычно черная дыра «поглощает» попавшее в зону ее притяжения светило постепенно. Но есть условия, при которых этот процесс может развиваться гораздо стремительнее.

По данным Science Alert, «поглощение» звезды было зафиксировано орбитальным телескопом NASA Tess, который занимается поиском экзопланет. Также уточняется, что событие произошло на расстоянии 375 миллионов световых лет от Земли в созвездии Летучей Рыбы - именно там находится галактика, в центре которой массивная черная дыра. Она в шесть миллионов раз превышает по массе Солнце.

В опубликованном на YouTube ролике видно, как звезда, размерами и спектром напоминающая наше светило, оказалась чересчур близко к горизонту событий - точке невозврата. После этого космическое тело изменило траекторию на орбитальную и в результате было разорвано гравитацией на части. Затем черная дыра поглотила звездные «куски».

«Убийство» звезды также позволило ученым обнаружить еще один феномен: за несколько дней температура газового диска вокруг черной дыры снизилась вдвое: с 40 до 20 тысяч градусов по Цельсию. Почему так произошло, пока не известно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.09.2019, 12:38
В Кремле поддержали запрещающий курение на балконах закон
Дата27.09.2019, 06:55
День открытых дверей: на российскую авиабазу Хмеймим допустили западных журналистов
Дата27.09.2019, 13:00
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата27.09.2019, 12:42
Опубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57
Дата27.09.2019, 12:18
Германия предоставит России копии документов для создания онлайн-архива советских военнопленных
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:56 Армия
Приказано уничтожить: учения «Арарат-Антитеррор-2019» в Армении завершились разгромом «боевиков»
15:45 В стране и мире
Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности после прекращения ДРСМД
15:27 В стране и мире
Видео
Погоня со стрельбой на трассе в Крыму попала на видео
15:24 Спорт
СМИ: Мамаев достиг соглашения с «Ростовом»
15:20 В стране и мире
Видео
Россия и Турция ведут переговоры о поставках истребителей Су-35
События дня
События дня
Взвод-2019
Центр-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Летевший из Москвы пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц
Видео
«Послал на три буквы»: СМИ рассказали подробности дебоша с участием Аверина в самолете
Телохранитель Майкла Джексона рассказал, почему певец носил маску
Видео
Кадетам и юнармейцам вручили знаки «Юный защитник Отечества»
Видео
Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри
«Как тебе такое?»: Маск ответил краснодарским предпринимателям на популярный мем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.