Вселенское «убийство»: поглощение звезды черной дырой показали на видео

Чрезвычайно редкое явление удалось зафиксировать астрономам Земли: речь идет о поглощении звезды черной дырой. За все время наблюдений этот процесс удавалось зафиксировать всего около 40 раз.

Обычно черная дыра «поглощает» попавшее в зону ее притяжения светило постепенно. Но есть условия, при которых этот процесс может развиваться гораздо стремительнее.

По данным Science Alert, «поглощение» звезды было зафиксировано орбитальным телескопом NASA Tess, который занимается поиском экзопланет. Также уточняется, что событие произошло на расстоянии 375 миллионов световых лет от Земли в созвездии Летучей Рыбы - именно там находится галактика, в центре которой массивная черная дыра. Она в шесть миллионов раз превышает по массе Солнце.

В опубликованном на YouTube ролике видно, как звезда, размерами и спектром напоминающая наше светило, оказалась чересчур близко к горизонту событий - точке невозврата. После этого космическое тело изменило траекторию на орбитальную и в результате было разорвано гравитацией на части. Затем черная дыра поглотила звездные «куски».

«Убийство» звезды также позволило ученым обнаружить еще один феномен: за несколько дней температура газового диска вокруг черной дыры снизилась вдвое: с 40 до 20 тысяч градусов по Цельсию. Почему так произошло, пока не известно.