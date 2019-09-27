«Все в руках хирургов»: актер сериала «Глухарь» рассказал о предстоящей операции

Госпитализация актера сериала «Глухарь» 66-летнего Виктора Балабанова - плановая. Об этом «Звезде» рассказал сам артист.

«С сердцем у меня проблемы возникли еще в детстве. Мне поставили дефибриллятор в 2012 году. Сейчас срок у него закончился, 13 сентября его отключили. Нужна замена его и контакта, который к сердцу идет. И вот эта процедура меня ожидает», - сообщил актер.

Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Балабанова. Сообщалось, что у артиста возникли проблемы с сердцем, врачи диагностировали тахикардию.

Виктор Балабанов - член Союза кинематографистов России. На его счету - 140 ролей в кино и 108 в театре. Известен по сериалам «Солдаты», «Час Волкова», «Глухарь» и другим.