Бой глазами бойца ВДВ: учения «Центр-2019» от первого лица

Согласно легенде учений, незаконные вооруженные формирования вторглись на территорию сопредельного дружественного государства и ведут разведывательно-диверсионные действия с целью дестабилизации обстановки.

Для занятия передового плацдарма в тыл противнику был заброшен десант. Десантирование велось как с самолетов Ил-75, так и с вертолетов Ми-8.

По «врагу» наносились удары из различных вооружений, в том числе РСЗО «Солнцепек» и «Град». С воздуха действия военнослужащих прикрывали ударные вертолеты и боевые самолеты.

Учения «Центр-2019» проходили в сентябре на 12 полигонах на территории России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и в Каспийском море. В них поучаствовали более 20 тысяч единиц боевой техники, включая корабли и самолеты, и 128 тысяч военнослужащих, в том числе из Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Пакистана и Индии.

Участники учений отрабатывали совместные антитеррористические действия. Маневры носили исключительно оборонительный характер. Главная битва состоялась на полигоне Донгуз под Оренбургом. Наблюдать за маневрами прилетели президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Учениям «Центр-2019» посвящен новый выпуск программы «Военная приемка», который выйдет в эфир в это воскресенье в 09:55.