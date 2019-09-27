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За два года ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила более ста дронов террористов

Александр Пешков
14:35 27.09.2019
Абсолютное большинство БПЛА запускалось из Идлибской зоны деэскалации.
За два года ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила более ста дронов террористов
© Фото: Минобороны РФ

За два года авиабазу Хмеймим атаковало почти 120 дронов, которые были уничтожены российскими средствами ПВО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы Хмеймим. Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года», - сказал Конашенков.

По его словам, в массе своей дроны запускались из Идлибской зоны деэскалации, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и других.

Конашенков также отметил, что в последнее время наши зенитные ракетные средства ПВО - «Панцирь-С1», «Тор-М2» - также пресекают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами.

Всего с начала года 31 ракетой комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2» было уничтожено 27 реактивных снарядов, которые запускались в большинстве своем из зоны безопасности «Идлиб».

Так, 11 августа была предпринята очередная попытка массированного налета летательных аппаратов, в которой были задействованы шесть летательных аппаратов, пять из них ударные, один - беспилотник управления. На пяти БПЛА были подвешены элементы поражения со взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия.

«Один летательный аппарат берет до десяти поражающих элементов, которые крепятся на крыльях», - сообщил Конешенков.

По его словам, последняя атака на Хмеймим была предпринята боевиками 3 сентября и в ней участвовали два беспилотника. Они заходили на авиабазу с разных направлений, и что характерно, одно из направлений - из акватории Средиземного моря. То есть, по всей видимости, беспилотник запускался с какого-то судна.

Конашенков не исключил, что временное затишье может быть связано с освобождением Хан-Шейхуна и Эль-Латамны в Идлибской зоне деэскалации, где были обнаружены мастерские по сборке дронов и площадки для их запуска, которые были продемонстрированы иностранным журналистам.

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