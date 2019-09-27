За два года ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила более ста дронов террористов
За два года авиабазу Хмеймим атаковало почти 120 дронов, которые были уничтожены российскими средствами ПВО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы Хмеймим. Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года», - сказал Конашенков.
По его словам, в массе своей дроны запускались из Идлибской зоны деэскалации, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамна, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед и других.
Конашенков также отметил, что в последнее время наши зенитные ракетные средства ПВО - «Панцирь-С1», «Тор-М2» - также пресекают попытки террористов нанести удар реактивными снарядами.
Всего с начала года 31 ракетой комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2» было уничтожено 27 реактивных снарядов, которые запускались в большинстве своем из зоны безопасности «Идлиб».
Так, 11 августа была предпринята очередная попытка массированного налета летательных аппаратов, в которой были задействованы шесть летательных аппаратов, пять из них ударные, один - беспилотник управления. На пяти БПЛА были подвешены элементы поражения со взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия.
«Один летательный аппарат берет до десяти поражающих элементов, которые крепятся на крыльях», - сообщил Конешенков.
По его словам, последняя атака на Хмеймим была предпринята боевиками 3 сентября и в ней участвовали два беспилотника. Они заходили на авиабазу с разных направлений, и что характерно, одно из направлений - из акватории Средиземного моря. То есть, по всей видимости, беспилотник запускался с какого-то судна.
Конашенков не исключил, что временное затишье может быть связано с освобождением Хан-Шейхуна и Эль-Латамны в Идлибской зоне деэскалации, где были обнаружены мастерские по сборке дронов и площадки для их запуска, которые были продемонстрированы иностранным журналистам.