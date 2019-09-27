Бывшая мисс Москва рассказала о разрыве с королем Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Эксклюзивное интервью модель дала британскому изданию Daily Mail.

Воеводина призналась, что ее брак распался, когда она находилась еще на четвертом месяце беременности. По словам модели, информацию о разводе она прочитала в Сети, лично с ней никто не связывался. Девушка уточнила, что в последний раз она общалась с Мухаммадом V в декабре 2018 года, с тех пор он на связь с ней не выходил.

«Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо. Мы ждали рождения нашего первого ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка», - поделилась Воеводина.

В интервью девушка также обратилась непосредственно к экс-супругу и призвала его «проснуться» и вспомнить о сыне Леоне.

«Что бы ни случилось с нашим браком, я хочу, чтобы у моего сына были оба родителя. Просто подумай о своем сыне», - призвала Воеводина.

Экс-мисс Москва вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана в июне 2018 года. Пышное бракосочетание прошло в российской столице позже, 22 ноября. А в январе этого года Мухаммад V отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. Это стало большой неожиданностью. Отречение от престола объяснили необходимостью постоянного присутствия монарха в его родном штате из-за снижения уровня благосостояния населения. Однако некоторые приближенные к монарху полагали, что Мухаммад отказался от престола в связи с женитьбой. Оксана Воеводина в интервью Daily Mail прокомментировала эту информацию.

«Это политический вопрос, я вне политики», - подчеркнула она.

Воеводина также отреагировала на слухи о том, что рожденный в браке с Мухаммадом ребенок не является его биологическим сыном.

«Он похож на своего отца... Я так сильно его люблю и очень горжусь им. Он очень быстро растет, и он радует меня и дает мне энергию каждый день. Я хотела бы, чтобы его отец мог видеть его сейчас», - призналась модель.

Оксана Воеводина также выразила согласие на анализ ДНК в случае необходимости.

«Меня не спрашивали об этом до сегодняшнего дня, но если это необходимо, я могу это сделать».

Летом этого года поползли слухи о начале бракоразводного процесса между экс-королем Малайзии и российской моделью. По данным СМИ, документы о расторжении брака были поданы в суд Сингапура 22 июня, а 1 июля процедура оформления бракоразводного процесса была завершена. Ни одна из сторон информацию о разводе не подтвердила. Более того, адвокат Воеводиной утверждал, что девушка и вовсе не получала никаких документов о расторжении брака. Однако позже сингапурский юрист Ко Тиен Хуа, личный адвокат экс-короля Малайзии, официально подтвердил факт развода. Он также добавил, что «пока нет объективных доказательств», подтверждающих, что отцом ребенка Воеводиной Леона является экс-король Малайзии.

В августе Воеводина выложила в своем Instagram пост, вызвавший недоумение у ее поклонников. Девушка написала, что «раньше не готова была рассказать свою историю», и призналась, что если скажет правду, то «будет больно». Подписчики модели предположили, что речь идет о ее отношениях с Мухаммадом.