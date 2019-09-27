«Не будут участковые с биноклями смотреть»: Боярский о запрете курения на балконах

Запрет на курение на балконах, который начнет действовать в России с 1 октября, направлен на улучшение противопожарной безопасности в стране. Так считает депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

«Это не закон, это нормативный акт правительства. Это не имеет отношения к депутатам. Это просто правила пожарной безопасности. Речь идет о противопожарной безопасности. У нас много пожаров происходит из-за нерадивых курильщиков, которые бросают окурки и те залетают на балконы», - прокомментировал «Звезде» народный избранник новую норму.

При этом Боярский добавил, что такая норма с точки зрения противопожарной безопасности является правильным решением. По его словам, никто не будет специально ловить людей, курящих на балконе. Новые правила направлены исключительно на то, чтобы люди поняли, что нельзя бросать с балконов окурки.

«Никто не пойдет штрафовать человека, который курит на балконе. Как вы себе это представляете? Пойми еще в какой он квартире… Не будут участковые стоять с биноклями и смотреть кто курит у себя в квартире», - отметил депутат.

Ранее правительство РФ утвердило внесение изменений в правила противопожарного режима. Как объяснили в МЧС, с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир, в случае если произойдет пожар.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя нововведение, заявил, что Кремль поддерживает любые меры, которые спасают жизни.