Порошенко не пришел на допрос по инциденту в Керченском проливе

Пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в ведомство. На этот раз он должен был выступать свидетелем по делу об «организации перехода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив».

Официальный представитель Госбюро уточнила со ссылкой на адвоката экс-президента, что сейчас Петр Порошенко находится за границей. Хотя его уведомляли о дате допроса заранее, передает телеканал «Наш». Иванова добавила, что остальных участников, проходящих по этому делу, уже допросили.

Напомним, украинский экс-президент фигурирует в 13 уголовных делах и в нескольких проходит в качестве свидетеля. Порошенко подозревают в незаконном вмешательстве в судебный процесс, злоупотреблении властью, отмывании денег и других преступлениях. Кроме того, назначено досудебное расследование по поездке Порошенко и его семьи по чужим паспортам на Мальдивские острова в 2018 году. Только в начале сентября Порошенко было направлено три повестки на допросы: 6-го, 10-го и 18-го числа.