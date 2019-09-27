Минздрав предложил ограничить количество курилок в аэропорту

Министерство здравоохранения РФ предложило устанавливать не более двух курилок в «чистой зоне» аэропортов. Соответствующие поправки ведомство подготовило к законопроекту о возвращении курительных комнат на территории воздушных вокзалов, сообщают «Известия».

Решение о количестве курилок ранее могли принимать сами аэропорты. Так, в московском аэропорту Шереметьево таких помещений было четыре.

Курительные комнаты, согласно Минздраву, будут предназначаться только для пассажиров, прошедших предрейсовый осмотр либо следующих транзитом. Они должны быть оборудованы системой вентиляции и отгорожены от остального помещения непрозрачными стенами. Кроме того, предлагается максимально отдалить курилки от пунктов предполетного досмотра и путей следования пассажиров на посадку и к выходу.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила доработать документ, так как неясно, где именно располагать курилки – именно по стерильной зоне проходят пути следования пассажиров, там же они ожидают выхода на посадку. Поправки должны быть уточнены к 1 октября, после этого их можно будет направить на рассмотрение в Госдуму.

В июне парламентарии одобрили законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Позже депутаты предложили сделать курительные помещения платными – «входной билет» оценили в 50-100 рублей.