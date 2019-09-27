Секретарь СНБО Украины подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Владимира Зеленского. Отмечается, что прошение Данилюк написал еще до отъезда украинского лидера в США на саммит Генассамблеи ООН. Зеленский рассмотрит заявление главы СНБО сразу после того, как вернется в Киев.

Информацию об отставке подтвердил и сам Данилюк. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я подтверждаю, что подал заявление об отставке. Но пока что остаюсь в должности до соответствующего решения президента», - сообщил он.

Александр Данилюк был назначен на пост главы СНБО 28 мая 2019 года. До этого он работал министром финансов Украины, во время предвыборной кампании Владимира Зеленского был его советником по международной политике и экономике.