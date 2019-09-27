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Японский пассажирский лайнер экстренно сел в Хабаровске

Ян Брацкий
01:36 27.09.2019
Причиной незапланированного визита стало падение давления масла в одном из двигателей самолета.
Японский пассажирский лайнер экстренно сел в Хабаровске
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Globallookpress

Самолет японских авиалиний ANA совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. Лайнер Boeing 787 следовал по маршруту Вена-Токио, когда экипаж зафиксировал отклонения в работе одного из двигателей самолета. Капитан воздушного судна принял решение садиться и запросил помощь у диспетчера ближайшего аэропорта.

«Пилоты зафиксировали падение давления масла в левом двигателе. На борту находились 194 пассажира и 12 членов экипажа. Были привлечены аварийные службы аэропорта "Хабаровск", которые сработали оперативно», - цитирует РИА Новости сообщение представителя аэропорта Анастасии Хаустовой.

Посадка огромного лайнера прошла благополучно, никто их его пассажиров и членов экипажа не пострадал. На полосе самолет встречали представители экстренных служб. Через полтора часа за пассажирами аварийного борта из Токио прилетит резервный самолет.

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