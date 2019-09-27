Японский пассажирский лайнер экстренно сел в Хабаровске

Самолет японских авиалиний ANA совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. Лайнер Boeing 787 следовал по маршруту Вена-Токио, когда экипаж зафиксировал отклонения в работе одного из двигателей самолета. Капитан воздушного судна принял решение садиться и запросил помощь у диспетчера ближайшего аэропорта.

«Пилоты зафиксировали падение давления масла в левом двигателе. На борту находились 194 пассажира и 12 членов экипажа. Были привлечены аварийные службы аэропорта "Хабаровск", которые сработали оперативно», - цитирует РИА Новости сообщение представителя аэропорта Анастасии Хаустовой.

Посадка огромного лайнера прошла благополучно, никто их его пассажиров и членов экипажа не пострадал. На полосе самолет встречали представители экстренных служб. Через полтора часа за пассажирами аварийного борта из Токио прилетит резервный самолет.