В Кремле надеются, что в российско-американских отношениях до публикации стенограмм не дойдет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с публикацией телефонных разговоров Трампа и Зеленского, выразил надежду, что в российско-американский отношениях до обнародования стенограмм не дойдет.

«Мы хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем», - сказал Песков.

В среду, 25 сентября, была опубликована стенограмма июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США.

Дмитрий Песков отметил, что подобные публикации - «практика достаточно необычная». Он также уточнил, что материалы такого уровня носят гриф «секретно» или «совершенно секретно» и, «как правило, конечно, это не публикуется». Представитель Кремля уточнил, что публикация стенограммы - «в любом случае с Украиной это было сделано по взаимному согласованию».