Памятник Льву Толстому открыли у здания МГИМО в Москве

В Москве на территории Московского государственного института международных отношений открыли памятник писателю Льву Толстому. Его установили в саду МГИМО. Несколько лет назад там высадили яблони, привезенные из усадьбы великого русского писателя Ясная Поляна в Тульской области. В торжественной церемонии принял участие губернатор региона Алексей Дюмин.

«Великий писатель Лев Толстой был основоположником борьбы нашего народа за нашу независимость. Об этом говорят слова и поступки этого человека. Поэтому совершенно не случайно, что именно здесь, на территории МГИМО, кузницы кадров наших дипломатов-международников, мы сделали эту акцию», - подчеркнул Дюмин.

Вместе с памятником в столице открылась выставка, где представлены подлинные письма Льва Толстого зарубежным политикам, деятелям науки и литературы, а также книги с его пометками и многое другое. Экспозиция будет работать до 2 октября.