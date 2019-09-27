Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ пришла к выводу, что Deutsche Welle нарушила российский закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. Соответствующее заявление сделал председатель комиссии Василий Пискарев.

По его словам, комиссия обратилась в российский МИД с просьбой рассмотреть вопрос о лишении данного СМИ аккредитации в России. Также Deutsche Welle могут признать в РФ иностранным агентом.

Ранее издание опубликовало материал о митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 3 августа. В Госдуме и МИД РФ расценили эту публикацию как призыв москвичей участвовать в несанкционированных акциях.