Многотонные балки расплющили кабину грузовика на трассе «Таврида» в Крыму: видео

Грузовик сбил поднятым кузовом многотонные балки путепровода на строящемся в Бахчисарайском районе Крыма участке трассы «Таврида». Кадры последствий инцидента были опубликованы в Сети.

На кадрах видно, что кабина транспортного средства оказалась полностью уничтоженной под тяжестью больших конструкций.

«Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал необходимость соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода», - говорится в сообщении пресс-службы генподрядчика строительства АО «ВАД».

Стоит отметить, что водитель грузовой машины отделался легким испугом. Он успел выскочить из кабины, благодаря чему не пострадал.

На сроки строительства это происшествие не повлияет. Сумма ущерба устанавливается, оно будет взыскана с субподрядной организации.