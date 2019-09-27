Медведев поручил правительству изменить потребительскую корзину
К 2021 году должен быть проработан постепенный переход к формированию базового набора.
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Дмитрий Медведев поручил Правительству РФ проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины. Исполнителями назначены Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин.
«К формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания», - говорится в поручении.
Российскому правительству поручено заложить в бюджеты Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования увеличение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей и подготовить предложения по ограничению надзора над общепитом.