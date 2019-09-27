На Украине СНГ назвали «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба назвал Союз Независимых Государств (СНГ) «клубом неудачников», неспособных цивилизованно расстаться, и в целом резко высказался о международной организации.

«СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история», - заявил Кулеба.

Украинский вице-премьер считает, что СНГ не помешает евроинтеграции Украины, поскольку «он не может ничему помешать в принципе», приводит слова интервью «Европейская правда».

Ранее Дмитрий Кулеба заявлял, что не намерен «стучаться в закрытые двери» НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс должен понять, что «без нас они слабее, чем с нами».