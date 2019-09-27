В Кремле поддержали запрещающий курение на балконах закон

Кремль поддерживает любые меры, которые спасают жизни. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закон о запрете курить на балконах, который начнет действовать в России с 1 октября.

Ранее Правительство РФ утвердило внесение изменений в правила противопожарного режима. Как объяснили в МЧС, с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир, в случае если произойдет пожар.