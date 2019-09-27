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В российском МИД призвали США сохранить Договор СНВ

Александр Пешков
12:29 27.09.2019
Договор СНВ-3 прекращает свое действие 5 февраля 2021 года.
В российском МИД призвали США сохранить Договор СНВ
© Фото: U.S. Department of Defense, flickr

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации призвали иностранных коллег «не терять времени» и принимать действия для сохранения договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«У нас его почти не осталось. Нам нужно, по крайней мере, получить какую-то ясность в отношении того, что они собираются с этим договором делать. Наша позиция известна, мы выступаем за продление договора, срок продления может обсуждаться. Здесь мы занимаем гибкую позицию. Но мы считаем, что просто дать этому договору "умереть" было бы непростительно. И это было бы воспринято международным сообществом как отражение пренебрежительного отношения к одной из ключевых опор международной безопасности», - заявил Рябков.

Он также отметил, что существуют каналы, по которым это можно и нужно обсуждать, есть вопросы, которые в этой связи требуют рассмотрения, и США о них хорошо известно. 

«Мы восприимчивы к сигналам с "той стороны", но по большому счету, никаких сигналов пока нет», - добавил дипломат.

Напомним, США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа текущего года.

Главное нарушение договора со стороны России, на которое опирается США, - это ракета 9М729, которая, по мнению американских спецслужб, является сухопутной версией крылатой ракеты «Калибр».

Двадцать третьего января Минобороны РФ представило эту ракету широкой общественности, заявив, что она не нарушает условия договора по дальности, а изменение размеров связано с установкой на нее боевой части повышенной мощности и бортового комплекса управления без изменения диаметра, а не с увеличением топлива в сравнении с ракетой 9М728.

В июле Путин заявил, что не видит готовности Соединенных Штатов Америки обсуждать продление СНВ-3 или выработку нового соглашения.

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