Шнуров прокомментировал закон о запрете курения на балконах
Певец с иронией написал в своем Instagram, что теперь у него нет способов проведения досуга.
© Фото: shnurovs, instagram
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственной ему манере прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать на территории РФ с 1 октября.
В публикации, которую певец разместил на своей странице в Instagram, Шнуров в стихах написал, что он якобы проживает в «городском поселке», где нет других развлечений, кроме как курить и жарить шашлыки на лоджиях.
В конце стихотворения он спрашивает у авторов инициативы, как теперь ему и его соседям «провесть свой досуг».
Ранее Правительство РФ утвердило внесение изменений в правила противопожарного режима. Как объяснили в МЧС, с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир, в случае если произойдет пожар.