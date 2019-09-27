Шнуров прокомментировал закон о запрете курения на балконах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственной ему манере прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать на территории РФ с 1 октября.

В публикации, которую певец разместил на своей странице в Instagram, Шнуров в стихах написал, что он якобы проживает в «городском поселке», где нет других развлечений, кроме как курить и жарить шашлыки на лоджиях.

В конце стихотворения он спрашивает у авторов инициативы, как теперь ему и его соседям «провесть свой досуг».

Ранее Правительство РФ утвердило внесение изменений в правила противопожарного режима. Как объяснили в МЧС, с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир, в случае если произойдет пожар.