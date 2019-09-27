С января 2020 года в России увеличивают сумму родового сертификата

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил предусмотреть в бюджетах федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования РФ увеличение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей.

Родовой сертификат - это финансовый документ, позволяющий беременным женщинам становиться на учет в любую государственную клинику, бесплатно проходить все обследования, получать витамины, питание и необходимые услуги для ребенка в течение первого года его жизни. При этом государство полностью возмещает поликлиникам все расходы за счет сертификата. Как заявил Дмитрий Медведев, увеличение суммы документа направлено на оказание психологической помощи беременным женщинам, что позволит снизить число абортов.

«Предусмотреть в бюджетах ФОМС и Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов бюджетные ассигнования на увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей с целью финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности», - говорится в перечне поручений.

Премьер-министр также поручил подготовить до 15 октября предложения по проведению эксперимента по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в нескольких регионах России, начиная с 1 января 2020 года.